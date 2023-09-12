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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب تونس يفوز على الفراعنة بثلاثية مقابل هدف وديًا

منتخب مصر
منتخب مصر
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انتهت مباراة منتخب مصر وتونس الودية ، بفوز نسور قرطاج بثلاثية مقابل هدف وحيد للفراعنة ، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات امم افريقيا.

جاء تشكيل الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: عمر كمال، على جبر، حسام عبد المجيد، أحمد رمضان بيكهام.
خط الوسط: حمدي فتحي، وطارق حامد، وأحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.
 

كان قد حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على نظيره الإثيوبي بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي فى الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعت المنتخبين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

 

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