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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية والصين تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطوارئ والحماية المدنية

وزير الداخلية السعودي
وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف
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بحث وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم /الثلاثاء/ مع وزير إدارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية وانج شيانجي، سبل تعزيز ودعم مسارات التعاون في مجال الطوارئ والحماية المدنية، بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء حضره من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، فيما حضر من الجانب الصيني عدد من كبار المسؤولين في وزارة إدارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية.

عبد العزيز بن سعود بن نايف الصين السعودية
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