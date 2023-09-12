"تعليم القاهرة" تعقد ورش عمل عن تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، حلقات النقاش واللقاءات التحضيرية الخاصة بالحوار المجتمعى وفقا للخطة الإستراتيجية 2024/2029 والتى تحقق أهداف رؤية مصر 2030.

قدم الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بالمديرية ورشة عمل عن تغيير نظرة المجتمع تجاه للتعليم الفنى والعمل على التوسع فى تطبيق مدارس التعليم المزدوج والمدارس الفنية المرتبطة بسوق العمل، وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وانتهت الجلسة بعدد من التوصيات والمقترحات للارتقاء بالتعليم الفنى بمصر.

وحضر اللقاء الدكتور عمرو سامى مدير التعليم الصناعى بالمديرية، والدكتورة سماح ناجى رئيس تعليم الصناعى بالمديرية، وخالد عباس مدير التعليم المزدوج بالمديرية، ومرسى التهامي مدير الجودة بتعليم القاهرة، ومصطفى طرابية مقدم البرنامج التعليمى، وهند عابدين مدير إدارة التعليم المجتمعى بالمديرية .

وجاء ذلك من خلال الرؤية الإستراتيجية للتعليم لعام 2030 حيث تستهدف تقديم تعليم وتدريب عمال الجودة للجميع دون تمييز فى إطار نظام مؤسسى ، كفء. وعادل ،مستدام، كنا يرتكز على متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيا وتقنيا تكنولوجيا تعليم يساهم أيضا فى بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذلته ومستنير ومبدع وبحترم تاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

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