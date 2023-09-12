الزمالك ينعى ضحايا إعصار ليبيا المدمر

نعى نادي الزمالك، ضحايا إعصار دانيال الذى ضرب ليبيا في الساعات القليلة الماضية، حيث كتب النادي الأبيض عبر حسابه بفيس بوك اليوم الثلاثاء، بأصدق مشاعر التضامن، نادي الزمالك يقدّم خالص التعازي والمواساة لضحايا إعصار دانيال الذي ضرب شرق دولة ليبيا الشقيقة، سائلين المَولى -عزّ وجلّ- أن يمُنّ على المصابين بالشفاء العاجل، حفظ الله ليبيا وأهلها من كل مكروه وسوء .

ويختتم الزمالك تدريباته غدا الأربعاء، على أن تغادر بعثة الفريق القاهرة، مساء الغد متجهة إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقص فريق الزمالك شريط مبارياته بالدوري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024، بمواجهة نارية في الجولة الأولي للدور الأول وذلك أمام بيراميدز، وذلك بداية من 18 سبتمبر الجاري.