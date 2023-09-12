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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. النصر يضم محمود عيد لاعب بورتو

النصر يتعاقد مع
النصر يتعاقد مع محمود عيد
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أعلن نادي النصر بقيادة اشرف توفيق المدير الفني التعاقد مع  محمود عيد ( بليه) لاعب نادي بورتو رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم بدوري القسم الثاني ب .
وجاء تعاقد النصر مع محمود عيد بناء على اقتناع اشرف توفيق بإمكانيات اللاعب.

وكان بليه قد شارك في المباريات الودية الأخيرة للفريق وظهر بمستوي جيد .

وبدأ محمود عيد بليه مشواره من خلال قطاع الناشئين بالاهلي ثم انضم لناشئين بيراميدز  كما لعب لكوكاكولا بالفريق الأول ثم  المنيا قبل أن ينتقل لبورتو ومنه للنصر

وكان فريق النصر قد فاز على فريق مكادي باربعة أهداف مقابل هدف أحرز رباعية النصر سيد شعبان هدفين وهدف لكل من عبدالرحمن ميسي وكريم سعيد.

ويخوض النصر مباراة ودية غدا الأربعاء بمواجهة بتروجيت.

نادي النصر اشرف توفيق المدير الفني محمود عيد بليه نادي بورتو النصر
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