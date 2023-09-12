الخميس.. عزاء الفنانة الراحلة كريمان بالحامدية الشاذلية

أعلنت عائلة الفنانة الراحلة كريمان عن إقامة عزاء بعد غد الخميس الموافق ١٤ من سبتمبر الجاري، وذلك بجامع الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكان قد أعلن ابن الفنانة كريمان "شيرين" صباح اليوم وفاة والدته بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 87 عاما.

وكتب: "توفت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الإسطة، حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا".

وتابع الابن الوحيد للفنانة الكبيرة معلنا موعد الجنازة: "ستقام صلاة الجنازة غدا الأربعاء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر والدفنة بمقابر الأسرة في 6 أكتوبر.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".