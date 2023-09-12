تفاصيل ضبط المتهم بقتل شقيقته في بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص فور ارتكابه واقعة قتل شقيقته ببورسعيد.



فى إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من الأهالى بوجود شخص ممسكاً بسلاح أبيض "سكين بها أثار دماء" ومحاولتهم الإمساك به.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه، وعُثر بحوزته على (2 سلاح أبيض "مطواة، سكين") ، وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته أقر بقتل (شقيقته) لخلافات بينهما وإعتراضه على خطبتها ومعاملتها السيئة له، وتم العُثور على "المجنى عليها" بأحد العقارات بدائرة القسم وبها (جرح ذبحى وطعنى)، وتم نقل جثمانها إلى المستشفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.