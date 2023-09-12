الأمن يكشف ملابسات سرقة مجموعة مدارس خاصة بالدقي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى خاص بمجموعة مدارس بالدقي، وضبط مرتكبى الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (مدير حسابات بمجموعة مدارس) بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل المقر الإدارى الخاص بمجموعة المدراس كائن بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مدير المشتريات بذات المقر - مُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه لدى (سباك - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة) أمكن ضبطه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.