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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الظهور الأول لموديست في التدريبات الجماعية للأهلي.. صور

انتوني موديست
انتوني موديست
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ظهر الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد في مران الفريق المُقام الآن على ملعب التتش قبل السفر للسعودية لخوض بطولة السوبر الأفريقي للمرة الأولى.

واحتفل لاعبو الأهلي بموديست بعد الانتقال للفريق، وأعلن الأهلي التعاقد مع المهاجم الفرنسي لمدة موسم قابل للتجديد بعدما اجتاز الاختبارات الطبية التي خضع لها الأيام الماضية ، ويخوض موديست مراناً بدنياً على هامش تدريبات الأهلي التي تأتي قبل السفر مساء اليوم الثلاثاء، إلى السعودية.

وانتهى عقد أنتوني موديست مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني في يوليو الماضي لكنه تدرب منذ فترة مع فريق فورتونا كولن، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بألمانيا، للحفاظ على لياقته البدنية.

ووقع الأهلي عقداً مع أنتوني موديست مدته موسم واحد قابل للتجديد تلقائياً لمدة موسم آخر حال مشاركة اللاعب فى عدد مُحدد من المباريات وتسجيله أهدافا مُحددة أيضاً.

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