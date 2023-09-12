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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمطار متوسطة بالقليوبية والمحافظة تعلن الطوارئ

أمطار
أمطار
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شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض الأنحاء، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن، بالإضافة انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة تلك التقلبات.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار على شمال البلاد، تصل إلى القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان: يسود البلاد أجواء ممتعة على شمال البلاد، وغطاء سحابي، يعمل على تقليل ساعات ظهور أشعة الشمس كما تنشط الرياح التي تعمل تقليل الإحساس بحرارة الطقس.

وأكدت أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار، متفاوتة الشدة على شمال البلاد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

أمطار بالقليوبية

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سقوط أمطار خفيفة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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