السيطرة على حريق بمصنع للاسفنج في الزقازيق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية صباح اليوم على حريق بمصنع للاسفنج بمركز الزقازيق دون وقوع وفيات.

وأكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي نشب بمصنع الاسفنج بعزبة حلمي التابعة لقرية حوض الطرفة بمركز الزقازيق وذلك بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء وخزانات مياه فضلا عن 11 سيارة إسعاف مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد الكلي لمكان نشوب الحريق.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمحافظه الشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كان يتابع منذ اللحظة الأولى مع رئاسة مركز الزقازيق ورجال الحماية المدنية تطورات الموقف أولا بأول حتى اخماد الحريق والتأكد من عدم وجود إصابات بشرية أو حالات وفاة، لافتة إلي أن الحالات المصابة جراء الحريق بمصنع الإسفنج والتي ارتفعت إلى 51 حالة اختناق تم إسعاف 44 حالة منهم بموقع حادث الحريق ونقل 7 حالات أخرى لمستشفى القنايات المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.

يذكر أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق بمصنع للإسفنج بعزبة حلمي بقرية حوض الطرفة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق وتم إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد بواسطة رجال الحماية المدنية دون وقوع وفيات.