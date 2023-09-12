المغرب يحذر من أمطار غزيرة وعواصف محلية

الثلاثاء 12/سبتمبر/2023 - 04:55 ص

حذرت مديرية الأرصاد الجوية المغربية من أمطار "عاصفية" غزيرة تصل إلى 120 ملم مصحوبة برياح قوية تبلغ إلى 95 كلم في الساعة وعواصف محلي وفي نشرة تحذيرية خاصة، رفعت الأرصاد الجوية المغربية مستوى اليقظة إلى اللون البرتقالي مع توقعات بهطول زخات مطرية قوية مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية وذلك ابتداء من الثالثة من بعد ظهر الأربعاء وحتى السادسة من مساء الخميس.

وذكرت أن الحالة الجوية الماطرة ستشمل عدة مناطق من بينها قلعة السراغنة، ومراكش، والحوز، واوكايمدن، وسوس، وتنغير، وأكادير إيدوتنان، وشتوكة أيت باها، وإمنتانوت، وتزنيت، وزاكورة، وسهل تادلة، وبرشيد ، وتارودانت، والصويرة، وشيشاوة، والجديدة، والفقيه بن صالح، وخريبكة، وميدلت، ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، والسهول الوسطى، والمناطق الشرقية، والشمال الغربي، وغرب الريف، وهضاب الفوسفات وولماس.

وأهابت مديرية الأرصاد الجوية المغربية بالمواطنين بأخذ الحيطة والحذر وتجنب الخروج أثناء الصواعق الرعدية والعواصف.