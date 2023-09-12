بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الإثنين، على انخفاض مؤشرها العام 6ر7 نقاط ليبلغ مستوى 52ر7015 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 11ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10ر144 مليون سهم، عبر 9445 صفقة نقدية، بقيمة 25 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي 5ر3 نقاط ليبلغ مستوى 37ر5721 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة، من خلال تداول 7ر107 ملايين سهم، عبر 4934 صفقة نقدية، بقيمة 8ر10 ملايين دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الأول 9ر11 نقطة، ليبلغ مستوى 31ر7698 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 في المئة، من خلال تداول 4ر36 مليون سهم، عبر 4511 صفقة، بقيمة 10ر14 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 4ر3 نقاط ليبلغ مستوى 06ر5670 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة، من خلال تداول 72 مليون سهم، عبر 3446 صفقة نقدية بقيمة 6ر9 ملايين دينار كويتي.