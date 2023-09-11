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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تصاعد وتيرة الاشتباكات المسلحة بمخيم عين الحلوة بصيدا لليوم الخامس على التوالي وسقوط قتلى وجرحى

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة
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تصاعدت وتيرة الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان لليوم الخامس على التوالي مع اتساع دائرة الاشتباكات لتشمل مناطق جديدة لم تكن ضمن الأماكن التي اندلعت فيها أعمال العنف خلال الفترة من 29 يوليو وحتى الثالث من أغسطس الماضيين.

وأسفرت الاشتباكات العنيفة اليوم الاثنين، عن سقوط العديد من القتلى والجرحى دون وجود حصر عددي رسمي لصعوبة دخول الجهات الإغاثية إلى داخل المخيم نتيجة توسع دائرة الاشتباكات وعشوائية القصف بالصواريخ الذي تجاوز المخيم ووصل لمناطق في مدينة صيدا بمحيط المخيم واستهدف أيضا مركزين للجيش اللبناني أمس وأسفر عن إصابة 5 عسكريين أحدهم حالته خطيرة.

وفشلت جميع المحاولات التي سعت لإعادة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم انتهاكه مساء يوم الخميس الماضي.

الاشتباكات المسلحة مخيم عين الحلوة لبنان
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