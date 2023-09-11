نواب بالشيوخ يطلقون حملة "ادعم منتج بلدك" لتشجيع الصناعة الوطنية

أطلق عددا من أعضاء مجلس الشيوخ منهم المهندس وليد التمامي عضولجنة الإسكان بالمجلس عن حزب مستقبل وطن والنائب محمد ابوحجازي عضولجنة الصناعة حملة توعية تجوب شوارع الجمهورية والتي انطلقت بمحافظة دمياط وهدفها حس المواطنين علي شراء المنتجات المحلية وتشجيع اصحاب الحرف اليدوية من أجل تعميق الصناعات الوطنية والتي هي عمود الإقتصاد المصري .

ومن جانبة قال النائب وليد التمامي إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما للحكومة دعم الصناعة الوطنية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات والتي كان أبرزها إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من الصناعات التى تستهدف صناعات استراتيجية، بمدة تصل لـ10 سنوات إجمالى الإعفاءات عدا ضريبة القيمة المضافة، وذلك شريطة تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء وهي تعتبرقرارات جريئة وتصب في مصلحة المصنع والمنتج المصري .

واكد التمامي في ييان له اليوم ان حملة ادعم منتج بلدك قامت تحت رعاية حزب مستقبل وطن بدمياط وتهدف الي نشرالوعي والتاكيد علي ضرورة الوقوف بجوار المصنع والمنتج المصري خاصتا ان المنتج المخلي لافرق كثيرا عن المستورد ولدينا الكثيرمن ابمنتجات التي تنافس الآسواق العالمية و في ظل الظروف الإقتصاديةالصعبةالتي يمربها العالم والتي تحتاج منا تكاتف علي قلب رجل واحد من أجل العبوربالأزمة وتحويلها لمنحة .

وفي نفس السياق قال عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ محمدابوحجازي ان الرئيس السيسي حريص على دعم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلى وتعزيز التنافسية ، ومن المتوقع أن نشهد ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد حزمة الإجراءات التى صدرت من قبل رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية لدعم الصناعة .

وطالب عضو لجنة الصناعة بالشيوخ ان يكون المواطن علي درجة كبيرة من الوعي بحجم الازمة الاقتصادية العالمية والتي يتطلب منا جميعا دعم منتج بلدنا الوطني والذي لايقل جودة عن المستورد وهو هدف حملة شحع منتج وطنك الذي بدات بطرق الابواب وحس المواطنين علي التاكد من شراء اي منتح يحمل صنع في مصر .

لفت ابوحجازي، إلى أن دعم الصناعات الوطنية سيكون له دور فعال في خفض الاستيراد والتوجه نحو التصدير مما يعمل على توفير العملة الصعبة ووضع مصر في قائمة الدول الصناعية.

وأشار ابوحجازي، إلى أن تعميق التصنيع المحلي سيساهم في تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجيستية مما يدعم المنتج المصري ويضمن دخوله سوق المنافسة العالمية و أن دعم الصناعات سيعمل على زيادة الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات استثمارية جديدة مما يوفر فرص عمل للشباب.