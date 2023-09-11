تأجيل محاكمة متهم بأحداث النزهة لـ3 أكتوبر المقبل

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة متهم بأحداث داعش النزهة، لليوم الثالث من دور أكتوبر المقبل.

أسندت النيابة العامة للمتهم تهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون بأن انضم لجماعة علي خلاف الدستور والقانون بغرض الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.