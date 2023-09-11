ads
الإثنين 11 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة الفيوم يستقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أستقبل الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، اليوم الإثنين، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بحضور الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عجيلة عميد كلية دار العلوم.

يذكر أن زيارة مفتي الجمهورية وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الأزهر لجامعة الفيوم تأتي في إطار رئاسة فضيلته للجنة المناقشة والحكم، الخاصة برسالة الماجستير المقدمة من الباحث: السيد رشدي عبد الواحد شلبي، بكلية دار العلوم، وموضوعها (أثر عود الضمير، في أحاديث الكتب الستة على الخلاف الفقهي: دراسة فقهية مقارنة بالمذاهب الأربعة).

كما تكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من الدكتور  وجيه عبد القادر شعبان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم (مشرفًا رئيسًا ومناقشًا)، الدكتور صلاح عبد المعز العشيري أستاذ النحو والصرف والعروض ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب (مشرفًا مشاركًا ومناقشًا)، والدكتور محمود قرني محمد أستاذ الشريعة الإسلامية بالكلية (مناقشًا).

3a1b04f5-0687-4505-9d9b-dbb2c7c83682
3a1b04f5-0687-4505-9d9b-dbb2c7c83682
4d510ae9-ca6b-47ac-9201-c4214dbc5132
4d510ae9-ca6b-47ac-9201-c4214dbc5132
36ff70b0-e59c-4a5b-8538-9bc70c9f8f6f
36ff70b0-e59c-4a5b-8538-9bc70c9f8f6f
809edffd-58b9-426a-a24f-0538f7cda11e
809edffd-58b9-426a-a24f-0538f7cda11e
120039d1-5632-48ba-9a87-8aba12f86af5
120039d1-5632-48ba-9a87-8aba12f86af5
c3c27fb7-2518-4945-8181-da17f8ec6a76
c3c27fb7-2518-4945-8181-da17f8ec6a76
رئيس جامعة الفيوم فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مفتي الديار المصرية فضيلة مفتي الجمهورية كلية دار العلوم بجامعة الفيوم
ads