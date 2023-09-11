رئيس جامعة الفيوم يستقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.. صور

أستقبل الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، اليوم الإثنين، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بحضور الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عجيلة عميد كلية دار العلوم.

يذكر أن زيارة مفتي الجمهورية وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الأزهر لجامعة الفيوم تأتي في إطار رئاسة فضيلته للجنة المناقشة والحكم، الخاصة برسالة الماجستير المقدمة من الباحث: السيد رشدي عبد الواحد شلبي، بكلية دار العلوم، وموضوعها (أثر عود الضمير، في أحاديث الكتب الستة على الخلاف الفقهي: دراسة فقهية مقارنة بالمذاهب الأربعة).

كما تكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من الدكتور وجيه عبد القادر شعبان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم (مشرفًا رئيسًا ومناقشًا)، الدكتور صلاح عبد المعز العشيري أستاذ النحو والصرف والعروض ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب (مشرفًا مشاركًا ومناقشًا)، والدكتور محمود قرني محمد أستاذ الشريعة الإسلامية بالكلية (مناقشًا).

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