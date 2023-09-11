وزير الطيران: 20 مليون راكب بمطار القاهرة و9 ملايين بالغردقة

قال الفريق عباس حلمي وزير الطيران، أن الوزارة تسعى للحد من الانبعاثات الكربونية المضرة للبيئة وتقليل استخدام المحروقات في توليد الكهرباء والاستعانة بالطاقة الشمسية وذلك في ضوء ملائمة الإمكانيات والاولويات.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بمدينة الغردقة بحضور اللواء أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وسعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات.

وأضاف ان الوزارة تعمل حاليا علي تقليل الانبعاثات الموجودة بالمطارات وإحلال الطاقة النظيفة وذلك في إطار إجراءات الدولة في هذا الإطار مع الالتزام بعمليات ترشيد النفقات.

وتابع: "كلما اتيحت الظروف المالية وتوافرت الأشتراطات اللازمة لذلك فإنه سيتم تحويل عدد من المطارات لتكون صديقة للبيئة ".

وأشار إلي أن الوزارة لم تتخذ قرارا نهائيا حتي الآن بشأن موعد أو مكان إنشاء مبني الركاب رقم (4) بمطار القاهرة ، موضحا أن هذا المشروع يخضع لرأي عدد من الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا الإطار.

وأوضح وزير الطيران المدني أن مطار برنيس جاهز حاليا لإستقبال الرحلات السياحية ، موضحا أنه حال طلبت أيا من شركات السياحة تسيير رحلات للمطار فإن المطار سيكون جاهزا فورا لاستقبال الرحلات .

وتابع الوزير ان مطار القاهرة تغطينا بعد التوسيعات الجارية حتى ١٥ عام وذلك لما يتماشي مع مدى الرؤية المستقبلية وأرض الواقع.

وقال إن العديد من المطارات المصرية استقبلت أعدادا جيدة من الركاب خلال عام 2022-2023، موضحًا أن مطار القاهرة استقبل خلال هذا العام نحو 20 مليون راكب خلال هذا العام، كما استقبل مطار الغردقة خلال ذات العام نحو 9 مليون راكب وذلك بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية لهذان المطاران.

وأكد أن نوعية العروض المطروحة من الشركات لتطوير المطار هى التي تحدد نوعية الشراكة مع الشريك الأجنبي سواء بالانشاءات او الادارة، مشددًا على أن الوزارة استعانت بشركة شنجي الصينيه لمده ٦ اشهر لتعظيم نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف في مطار القاهرة.