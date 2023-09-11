محافظ المنوفية يتابع توصيل الصرف الصحي بقري كفر هلال وطوخ طنبشا

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف التنفيذى لأعمال توصيل خدمة الصرف الصحى إلى قري كفر هلال وطوخ طنبشا ببركة السبع، لتسريع معدلات الآداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز ، حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أنه تم البدء الفعلي لحفر الوصلات المنزلية بقرية كفر هلال، بالإضافة إلى استمرار أعمال الحفر بخط طرد الحلامشة بكفر نفرة ،وجارى مد خطوط الصرف المنزلية بقرية طوخ طنبشا، وذلك استجابة لمطلب الأهالى وضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كونها تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، ضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات والإسراع في تنفيذ الأعمال لتحقيق إنجازات مرضية على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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