لقاء الخميسي تنضم للهيئة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

انضمت الفنانة لقاء الخميسي للهيئة العليا لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، والذي يبدأ دورته السادسة في الأول من أكتوبر المقبل، ويستمر حتى الخامس منه.

ومن بين أعضاء الهيئة العليا للمهرجان المخرج الدكتور أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، والفنانة صفية العمري، والفنان لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي.

وبدأت الفنانة لقاء الخميسي مشوارها في المسرح منذ نعومة أظافرها مع والدها وما زال المسرح يمثل بالنسبة لها حالة خاصة ولديها مشروعات مسرحية تتمنى أن تكتمل.

وكانت الدورة الخامسة من المهرجان قد شهدت حضورًا قويا من الوطن العربي وأوروبا وأمريكا، وحلت ألمانيا ضيف شرف المهرجان، وأقيمت الدورة الخامسة فى سبتمبر 2022 وشاركت فيها 14 دولة من بينها مصر بالمسابقة الرسمية للمهرجان.