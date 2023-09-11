رئيس جامعة المنيا يتفقد استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب

في إطار الاستعدادات الخاصة بالعام الجامعي الجديد، قام الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا بجولة تفقدية لمباني المدن الجامعي، للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها الإنشائية، وتطبيقها لمواصفات السلامة العامة، وتعزيزها البيئة المناسبة للإقامة، وتكثيف الجهود لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى المقبولين رسميًا للسكن بها.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة د. حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ود. باسم عبد الحكيم امين عام الجامعة ود. سمية محروس مدير عام المدن الجامعية، والمهندس ممدوح عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، وأ. ايمان حمدي، مدير إدارة الوافدين، ومدير شئون المقر، ومديرو المباني.

وخلال جولته، وجه د. فرحات إلي رفع كفاءة عدد من أجنحة مباني المدن الجامعية وتحويلها إلى سكن طلابي متميز، يضم غرف فندقية تتيح فرصة الإقامة للطلاب الوافدين والمصريين داخل الحرم الجامعي، وتوفر لهم إقامة آمنة ومريحة، بالإستعانة بمهندسي الديكور بالإدارة الهندسية لتحديد مواصفات الغرف، موضحًا بأن الأجنحة المخصص ستوفر رعاية اجتماعية متكاملة للطلبة والطالبات الوافدين بما تشمله من غرف للاستذكار، والاستقبال، وغيرها من خدمات الإعاشة.

كما تابع رئيس الجامعة أعمال الدهانات والتجديد للأثاث والأغطية، والصيانة لدورات المياه، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة بشكل دوري طوال العام، لتحقيق انطباع جيد لدى الطلاب المقيمين.