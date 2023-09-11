ننشر أسماء مصابي انقلاب سيارة ترحيلات بطريق ميت غمر في الدقهلية

استقبلت مستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية أميني شرطة مصابين جراء انقلاب سيارة ترحيلات تابعة لشرطة الترحيلات علي طريق (أجا - ميت غمر) أمام قرية عزب العرب، خلال عودتهم من ترحيل عدد من المساجين بمركز اصلاح وتأهيل جمصه "سجن جمصة العمومي".

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورد اشارة من شرطة النجدة برود بلاغًا من الاهالي بانقلاب سيارة ترحيلات تابعة لوزارة الداخلية علي طريق أجا - مبت غمر.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ترحيلات تابعة لمديرية أمن القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا "سعد ربيع مبروك عاشور" 49 عامًا، ومقيم بمجمع الحداد كوم حمادة بمحافظة البحيرة، "ورزق عبد الحميد علي خضر" 59 عامًا، سائق ومقيم بكفر الزيات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفي أجا المركزى لتلقى العلاج اللازم وقامت قوات الحماية المدنية ومعدات مركز مدينة اجا بازالة اثار الحادث واعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية مرة أخرى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.