مواعيد عرض مسلسل "ريفو 1" على cbc

ينطلق عرض الجزء الأول من مسلسل "ريفو" على قناة cbc، بدءًا من السبت 23 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء. كما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

المسلسل من بطولة أمير عيد، ركين سعد، محسن محيي الدين، ملك الحسيني، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

ويتكوّن الجزء الأول من مسلسل "ريفو" من 10 حلقات. وتدور أحداثه حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.