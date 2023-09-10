العالم العراقي يتوقع زلازل جديدة حتى 10 أكتوبر

فسر العالم العراقي البروفيسور صالح عوض، أستاذ الجيولوجيا بجامعة بغداد، أسباب حدوث زلزال المغرب الذي ضرب مدينة مراكش بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، موضحا أن المغرب رقعة جغرافية واسعة تقع على الحافة الشمالية الشرقية للصفيحة الإفريقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الصفيحة الإفريقية نشطة بدرجة كبيرة وهو ما أثبتها زلزال المغرب، مؤكدا أن الصفيحة المغربية تتحرك بحكم موقعها.

وأشار إلى أن البحر المتوسط في حالة انغلاق، بحسب تحرك الصفيحة الإفريقية نحو الشمال والأوروبية نحو الجنوب، بالإضافة إلى الصفيحة الأمريكية وصفيحة الكاريبي من جهة الغرب وتتحرك وتصطدم بالصفيحة الإفريقية، وهذا الزخم سببه الجهد الجذبي الذي يحاول عرقلة الأرض ولن تستقر بسهولة.

كما أكد أن الزلازل التي تبعت الزلزال الكبير في المغرب ليس تفريغا للطاقة كما أشيع وإنما هي استمرارية نتيجة لعدم استقرار الألواح والجهد الجذبي وربما تتكرر الفترات المقبلة، مشددا على أن الحالة صعبة وغير مستقرة بالنسبة للبلدان العربية والآسيوية حتى 10 أكتوبر المقبل، كذلك بالنسبة لشبه الجزيرة العربية والعراق والشمال السوري، حيث يمثل الشمال السوري الجزء الشمالي الشرقي من الصفيحة الإفريقية وقد يحدث زلزال، كما أن الجهد عالي على هذه الألواح في هذه المناطق وقد يحدث الزلزال على الحدود العراقية الإيرانية وحدث اليوم وهي هزة خفيفة في شمال شرق العراق بمدينة كركوك.

