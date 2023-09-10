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الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحقيقات موسعة حول مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الروبيكي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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فتحت جهات التحقيق ، تحقيقات موسعة في واقعة مصرع شخصان وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الروبيكى بالقاهرة.، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها، ما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثامين الضحايا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود ضحايا ومصابين أمام مبنى صبحى حسين بطريق الروبيكى بمدينة بدر، وعلى الفورانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.


وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة شخصان وإصابة 8 أخرين، وجري نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

التصريح بدفن الروبيكي السائق
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