الجيزة تضع حداً لفوضى المقاهي والتوكتوك بالطالبية والمطبعة بالهرم

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الطالبية والهرم بسرعة بحث وإزالة أسباب شكوى المواطنين الواردة إلى الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك محافظة الجيزة بشأن مخالفات المقاهى وتعديات المحال والباعة بشارع على عفت المتفرع من حسن محمد وكذا إنتشار السيارات الأجرة الغير مرخصة ومركبات التوك توك وتعديات المقاهى بشارع سعد الشربينى المتفرع من شارع الريحانى بمنطقة المطبعة نطاق حى الهرم.

وعلى الفور تم شن حملة مكبرة لإزالة كافة تعديات ومصادرة حالات الإشغال وإيداعها مخازن الأحياء، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور يجرى متابعة الحالة المرورية بشارع سعد الشربينى لرصد المخالفات وضبط المخالفين وتحرير محاضر المخالفة بالوقائع المضبوطة.



كما كلف المحافظ رئيس حى الهرم بإنهاء حالة تعدى على قطعة أرض فضاء بشارع حسن عثمان المتفرع من نزلة السيسى وإستغلالها لإقامة الأفراح الغير مرخصة مما يسبب الإزعاج لسكان الشارع، وعلى الفور تم رفع التعديات وإزالة كافة صور الإشغال من قطعة الأرض محل الشكوى.