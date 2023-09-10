يوم حافل بالأنشطة الفنية في أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان

أُقيم يومًا مميزًا في مجمع الفنون والثقافة تضمن مسابقة الموسيقى والكورال، وورشة عمل فنية مخصصة لطلاب مسابقة النحت.

وأبرزت مسابقة الموسيقى والكورال مواهب فنية متميزة من طلاب الجامعات حيث قدم الطلاب آداء مذهل تجسد في مجموعة متنوعة من الألحان والأغاني، وتنافس الطلاب بشغف ومهارة، مما أضفى جوًا رائعًا على الحدث.

وفيما يتعلق بورشة العمل الفنية لطلاب مسابقة النحت تبادل الطلاب الخبرات وكانت فرصة لتطوير مهاراتهم في فن النحت، وتمكن الطلاب من إبداع أعمال فنية رائعة خلال هذه الورشة.

ومن جانبه أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن أهمية هذه الأنشطة الفنية في تطوير مهارات وإلهام الشباب الجامعي للاستمرار في مجالات الفن والثقافة.

وأكد “قنديل” على دعم الجامعة المستمر للأنشطة الثقافية والفنية كجزء أساسي من تجربة الطلاب.

ويشرف على لجنة النشاط الفنى الدكتور عمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة رئيس اللجنة، أ. طارق عرفات مدير النشاط الفنى.