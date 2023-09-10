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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ذهبيتان وفضية.. حصيلة مصر من المشاركة في بطولة بنين الدولية للريشة الطائرة

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
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نجح لاعبو المنتخب الوطني للريشة الطائرة من حصد 3 ميداليات في بطولة بنين الدولية والتي أقيمت خلال الفترة 7 وحتى 10 سبتمبر الجاري.

حيث توج أدهم حاتم الجمال بذهبية الفردي عقب فوزه على نظيره الكيني "براين كاسيري" بنتيجة 2-0 وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-11، 21-12".

كما توج رفقة زميلته ضحى هاني بذهبية الزوجي المختلط بعد فوزهما على الزوجي البنيني المكون من: "أوسالد أش فانو دوش وزميلته فيرنيلي فابوسو" بنتيجة 2-0 أيضًا وجاءت نتائج أشواطهما كالتالي: "21-9، 21-12".

فيما حصلت نور يسري على الميدالية الفضية بعد خسارتها بصعوبة على بطلة جنوب أفريقيا "جوهانتا شولتز" بنتيجة 2-1، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "17-21، 22-20، 19-21".

ويستعد اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله لإستضافة النسخة الثامنة من بطولة مصر الدولية والمزمع إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر المقبل بمشاركة عدد كبير من الدول نظرًا لوجودها على أجندة الاتحاد الدولي للعبة. 

بطولة بنين الدولية المنتخب الوطني نور يسري
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