مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق الروبيكى بالقاهرة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الروبيكى بمدينة بدر بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود ضحايا ومصابين أمام مبنى صبحى حسين بطريق الروبيكى بمدينة بدر، وعلى الفورانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة شخصان وإصابة 8 أخرين، وجري نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.