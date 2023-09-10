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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تقر 15 مليون دولار لدعم الغذاء بين النساء وصغار المزارعين الأفارقة

الوكالة الأمريكية
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
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خصصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 15 مليون دولار استثمارات لدعم الأمن الغذائي في القارة الإفريقية والتركيز على النساء وصغار المزارعين.

وقالت نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان-في بيان- إن المخصصات المالية تدعم استثمارات جديدة لدعم النظم الغذائية الشاملة والمرنة في إفريقيا والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر القارة.

وأضافت أنه سيتم إطلاق شراكة مع التحالف العالمي من أجل تحسين إدارة التغذية ومرفق تمويل الأغذية،في خطوة تستهدف تحسين جودة النظام الغذائي والتغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمشاركة في توفير أغذية محلية ميسورة التكلفة وآمنة ومغذية، ومنح الأولوية للاستثمارات التي تعزز المساواة بين الجنسين وتوفير ما لا يقل عن 30 في المائة من جميع القروض الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تملكها أو تقودها نساء.

الأمن الغذائي المزارعين أفريقيا
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