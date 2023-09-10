اليوم.. جنايات بورسعيد تنظر محاكمة متهم بإطلاق النيران صوب 17 شخصًا

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة متهما بإطلاق النيران صوب 17 شخصًا بينهم اثنين ضباط شرطة.

وتعود أحداث القضية رقم 243 لسنة 2023 جنح الضواحي والمقيدة برقم 737 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 10 يناير 2023 باتهام المدعو "م.ا.ا" 61 عامًا، تاجر قطع غيار سيارات، باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد 13 شخصا بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق أذى بدني ومعنوي بهم والشروع في قتل 4 آخرين بينهم 2 ضباط شرطة، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري مشخش "بندقية آلية" وذخيرة وتوجه صوب المجني عليه: عادل رمزي عبد اللطيف أحمد القاضي، اثر خلافات سابقة فيما بينهما، وما أن اكتشف عدم تواجده أطلق وابل من الأعيرة النارية في الهواء فأصاب اثنين، وبانتقال رجال الشرطة إلى المنطقة أطلق المتهم عدة طلقات نارية من السلاح الناري بحوزته صوب اثنين من ضباط الشرطة قاصدا إزهاق روحهما إلا أنهما لم يصابا.

وثبت من معاينة النيابة العامة وشهادة 14 شاهدًا وما وثقته كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة ارتكاب المتهم للواقعة على النحو الوارد بشهادة الشهود.