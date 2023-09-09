النيابة تصرح بدفن جثة طفل لقي مصرعه بأبو النمرس

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفل لقي مصرعه بعد سقوطه من سيارة ربع نقل في ابو النمرس، وأمرت النيابة بإستدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وتسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتبين من خلالها ان الطفل كان ذاهب بصحبة أسرته لحضور حفل زفاف وأثناء لهوه مع أطفال آخرين اعلى السيارة سقط ليلقى مصرعه في الحال.



يذكر أن رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، كان قد تلقي بلاغ من أحد الأفراد يؤكد أن طفله لقي مصرعه بعد سقوطه من سيارة وقدم تقريرا طبي بذلك، على الفور انتقل الضباط إلى محل الواقعة ، وبالفحص تبين انه خلال توجه أسرة الطفل لحفل زفاف بسيارة ربع نقل وأثناء قيام الطفل المتوفى باللهو صحبة الأطفال سقط من صندوق السيارة وتوفي في الحال.



تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

