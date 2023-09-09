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السبت 09 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي 2023

مهرجان فينيسيا السينمائي
مهرجان فينيسيا السينمائي
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أسدل الستار على فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ80، بتوزيع جوائز الأسد الذهبي لأفضل الأعمال السينمائية لهذه الدورة التي عقدت خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 9 سبتمبر الجاري.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2023:

 

المسابقة الدولية

أفضل فيلم

Poor Things

 

الجائزة الكبرى 

Evil Does Not Exist

 

أفضل مخرج

ماتيو جاروني عن فيلم “Me Captain”

 

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

Green Border

 

أفضل سيناريو

El Conde

 

أفضل ممثلة

كايلي سبينسي عن فيلم “Priscilla”

 

أفضل ممثل

بيتر سارسجارد عن فيلم “Memory”

 

أفضل ممثل شاب

سيدو سار عن فيلم “Me Captain”

 

مسابقة أفاق

أفضل فيلم

Explanation for Everything

 

أفضل مخرج

ميكا جوستافسون عن فيلم “Paradise is Burning”

 

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

An Endless Sunday

 

أفضل ممثل

تيرجل بولد ايندرين عن فيلم “City of Wind”

 

أفضل ممثلة

مارجريتا روزا دي فرانشيسكو عن فيلم “El Paraiso”

 

أفضل سيناريو

El Paraiso

 

أفضل فيلم قصير

A Short Trip

 

جائزة أسد المستقبل لأفضل عمل أول

Love is a Gun

مهرجان فينيسيا السينمائي جوائز مهرجان فينيسيا
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