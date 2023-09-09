القائمة الكاملة لجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي 2023

أسدل الستار على فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ80، بتوزيع جوائز الأسد الذهبي لأفضل الأعمال السينمائية لهذه الدورة التي عقدت خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 9 سبتمبر الجاري.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2023:

المسابقة الدولية

أفضل فيلم

Poor Things

الجائزة الكبرى

Evil Does Not Exist

أفضل مخرج

ماتيو جاروني عن فيلم “Me Captain”

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

Green Border

أفضل سيناريو

El Conde

أفضل ممثلة

كايلي سبينسي عن فيلم “Priscilla”

أفضل ممثل

بيتر سارسجارد عن فيلم “Memory”

أفضل ممثل شاب

سيدو سار عن فيلم “Me Captain”

مسابقة أفاق

أفضل فيلم

Explanation for Everything

أفضل مخرج

ميكا جوستافسون عن فيلم “Paradise is Burning”

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

An Endless Sunday

أفضل ممثل

تيرجل بولد ايندرين عن فيلم “City of Wind”

أفضل ممثلة

مارجريتا روزا دي فرانشيسكو عن فيلم “El Paraiso”

أفضل سيناريو

El Paraiso

أفضل فيلم قصير

A Short Trip

جائزة أسد المستقبل لأفضل عمل أول

Love is a Gun