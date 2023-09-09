القائمة الكاملة لجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي 2023

أسدل الستار على فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ80، بتوزيع جوائز الأسد الذهبي لأفضل الأعمال السينمائية لهذه الدورة التي عقدت خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 9 سبتمبر الجاري.
وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2023:
المسابقة الدولية
أفضل فيلم
Poor Things
الجائزة الكبرى
Evil Does Not Exist
أفضل مخرج
ماتيو جاروني عن فيلم “Me Captain”
جائزة لجنة التحكيم الخاصة
Green Border
أفضل سيناريو
El Conde
أفضل ممثلة
كايلي سبينسي عن فيلم “Priscilla”
أفضل ممثل
بيتر سارسجارد عن فيلم “Memory”
أفضل ممثل شاب
سيدو سار عن فيلم “Me Captain”
مسابقة أفاق
أفضل فيلم
Explanation for Everything
أفضل مخرج
ميكا جوستافسون عن فيلم “Paradise is Burning”
جائزة لجنة التحكيم الخاصة
An Endless Sunday
أفضل ممثل
تيرجل بولد ايندرين عن فيلم “City of Wind”
أفضل ممثلة
مارجريتا روزا دي فرانشيسكو عن فيلم “El Paraiso”
أفضل سيناريو
El Paraiso
أفضل فيلم قصير
A Short Trip
جائزة أسد المستقبل لأفضل عمل أول
Love is a Gun