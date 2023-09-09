رئيس الحزب المصري الديمقراطي يهنئ فلاحي مصر بعيدهم ويقدم مقترحات لحل مشاكلهم

قدم فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التهنئة لفلاحي مصر بمناسبة عيدهم مؤكدا على ضرورة دعمهم وحل مشاكلهم ومساعدتهم على التمتع بـ "حياة كريمة".

طالب زهران بعودة الدورة الزراعية لخريطة الزراعة المصرية وضرورة إعادة دور الإرشاد الزراعي ليمثل حلقة الوصل بين البحث العلمي والتطبيق الواقعي بالإضافة لدعم دور الجمعيات الزراعية التعاونية في خدمة المزارع لتسويق المنتجات الزراعية وتوفير الخدمات من أسمدة ومبيدات بالإضافة لضرورة إعلان سعر المحاصيل الإستراتيجية قبل الزراعة بشهرين على الأقل، وإنشاء صندوق دعم الحاصلات الحقلية لتحقيق ثبات السعر المناسب والمجزي للفلاح المصري من أجل المحافظة على إستمرارية زراعة المحاصيل الإستراتيجية .



وطالب رئيس الحزب كذلك بمراعاة ودعم حقوق المزراعين مشيرا إلى أنه فى موازنة عام 2022/2023 خصصت الحكومة 6 مليار جنيه لدعم المصدرين وقد تم رفع قيمة هذا الدعم إلى 28 مليار جنيه بموازنة 2023/2024 فى حين خصصت الحكومة مبلغ 545 مليون جنيه فقط خلال الموازنتين لدعم المزارعين يتم تحويل 500 مليون منها للبنك الزراعى (مما يعكس إنحيازات الدولة بالأرقام أنها لا يضع الفلاح والزارعة على هرم الأولويات) مؤكدا على ضرورة اعادة النظر فى قيمة هذا الدعم لمصلحة المزارعين والذى يعد حافزا لهم على العمل وزيادة الإنتاج فى ظل إرتفاع تكاليف مستلزمات العملية الزراعية .

كما أكد زهران على أن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية أمر يمكن حدوثه باتخاذ عدة خطوات أهمها التوسع في زراعة أرز الجفاف وزراعة أصناف القمح مبكر النضج مما يمكن من زراعة ثلاثة محاصيل في العام بدلاً من محصولين وتمويل مشروع قومي لنقل طمي النيل من أمام السد العالي إلى مشروع مستقبل مصر مما سيؤدي إلى خفض إستهلاك مياه الري بمقدار 50% و زيادة الإنتاجية.