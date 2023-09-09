مفتي الجمهورية يستقبل مستشار الرئيس الفلسطيني لبحث تعزيز التعاون الديني

استقبل فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، قاضي قضاة فلسطين، بمقرِّ دار الإفتاء المصرية ظهر اليوم لبحث تعزيز التعاون الديني والإفتائي.

وأكَّد فضيلة المفتي خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية الفلسطينية وما بذلته مصر من جهود من أجل القضية الفلسطينية التي هي قضية كل مصري وعربي، كما استعرض ما حققته الدار من تطور وإنجازات خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني، قاضي قضاة فلسطين، بما تبذله دار الإفتاء المصرية من جهود كبيرة في ضبط البوصلة الإفتائية ومواجهة الأفكار المتطرفة وتصحيح صورة الإسلام خاصة في الغرب.