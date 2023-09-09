المدير الفني لمنتخب التايكوندو يكرم الفائز ببطولة الجمهورية بالغردقة

كرم ان هويونج، الخبير الكوري للمنتخب المصري للتايكوندو، وكابتن، أحمد خضر، مدير فني منتخب مصر للتايكوندو بومزا ورئيس لجنة السباقات بالاتحاد، اللاعب حازم مصطفى ابن مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، وذلك علي حصول اللاعب علي الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية لقطاع جنوب ووسط الصعيد للتايكوندو، وذلك للتصفيات والترقية لبطولة الجمهورية.

وأكد الخبير الكوري أن اللاعب حازم، يمتلك من المهارات الفنية الكثير مشيرا إلى أنه يتوقع له مستقبلا مشرقا في رياضة التايكوندو.

ومن جانبه، قال كابتن أحمد خضر المدير الفني للمنتخب، إن أداء اللاعب كان متميزاً من الناحية الفنية والأخلاقية في الملعب، لافتا إلى أنه من اللاعبين الذي يستبشر لهم بمستقبل في رياضة التايكوندو، موجها النصيحة لـ"حازم"، ببذل المزيد من الجهد في التدريبات للحصول علي الميدالية الذهبية في البطولات المقبلة.

يذكر أن بطولة الجمهورية لقطاع جنوب ووسط الصعيد للتايكوندو، أقيمت امس الجمعة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة.

وشارك في البطولة عدد 28 نادي وهيئة رياضية، من 5 محافظات وهم: قنا وأسيوط وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر، ويمثلهم عدد 600 لاعب ولاعبة من المراحل العمرية من البراعم وحتى الدرجة الأولى.

حضر البطولة كل من: حسن خلف مسعود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وأحمد خضر، مدير فني منتخب مصر للتايكوندو بومزا ورئيس لجنة السباقات بالاتحاد، ورنيا عطية، رئيس فرع البحر الأحمر للتايكوندو، واللواء أحمد عبد العزيز المدير التنفيذي لفرع البحر الأحمر للتايكوندو.

فيما حضر البطولة أيضا الجهاز الفني للمنتخب المصري للتايكوندو وجميع لاعبي المنتخب، حيث قام لاعبو المنتخب بتقديم عرض لنموذج أداء، حاز علي إعجاب الحضور من اللاعبين وطاقم التحكيم والجمهور.

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