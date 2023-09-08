الأوبرا تبدأ تسجيل المشاركين بمسابقة مهرجان الموسيقى العربية

بدأت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر رئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وتحت إشراف المايسترو هاني فرحات مدير المهرجان، تسجيل الراغبين فى المشاركة بمسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب، ومسابقة الارتجال في العزف على آلات "القانون، والعود، والكمان، والناي، والتشيللو"، ومسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالي المقامة على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثاني والثلاثين، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الموسيقية في العالم العربي.

تهدف المسابقات إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة وفق آلية جديدة في نظام الاشتراك لتيسير وتمكين المتسابقين من جميع محافظات مصر ودول العالم، خاصةً الوطن العربي.

وللتعرف على شروط ونظام المسابقات وتفاصيل آلية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا المصرية أو من خلال الرابط المباشر https://is.gd/vKBYid

وأعلنت دار الأوبرا أن موعد انتهاء التسجيل يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، على أن توفر دار الأوبرا خلال فترة المسابقة الإقامة الكاملة والانتقالات الداخلية للمتسابقين الأجانب القادمين من الخارج.