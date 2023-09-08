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الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأوبرا تبدأ تسجيل المشاركين بمسابقة مهرجان الموسيقى العربية

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بدأت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر رئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وتحت إشراف المايسترو هاني فرحات مدير المهرجان، تسجيل الراغبين فى المشاركة بمسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب، ومسابقة الارتجال في العزف على آلات "القانون، والعود، والكمان، والناي، والتشيللو"، ومسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالي المقامة على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثاني والثلاثين، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الموسيقية في العالم العربي.

تهدف المسابقات إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة وفق آلية جديدة في نظام الاشتراك لتيسير وتمكين المتسابقين من جميع محافظات مصر ودول العالم، خاصةً الوطن العربي.

وللتعرف على شروط ونظام المسابقات وتفاصيل آلية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا المصرية أو من خلال الرابط المباشر  https://is.gd/vKBYid

وأعلنت دار الأوبرا أن موعد انتهاء التسجيل يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، على أن توفر دار الأوبرا خلال فترة المسابقة الإقامة الكاملة والانتقالات الداخلية للمتسابقين الأجانب القادمين من الخارج.

 

دار الأوبرا المصرية مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية هانى فرحات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب مسابقة الارتجال في العزف
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