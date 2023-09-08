تصفيات يورو 2024.. منتخب إسبانيا يمطر شباك جورجيا بسباعية

أمطر منتخب إسبانيا، شباك مضيفه جورجيا بسباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، ملعب بوريس بيشادزي دينامو أرينا في العاصمة الجورجية تبيليسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

جاءت أهداف المنتخب الإسباني عن طريق، ألفارو موراتا 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 22 و40 و65.

أحرز سولومو كفيركفيليا لاعب منتخب جورجيا هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27، وسجل داني أولمو في الدقيقة 38، وجاء الهدف الخامس بواسطة نيكولاس ويليامز في الدقيقة 68، واختتم لامين يامال السباعية في الدقيقة 74، فيما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 49 عن طريق جيورجي شاكفيتادزي.

بهذا الفوز، ارتقى منتخب إسبانيا للمركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات يورو 2024 برصيد 6 نقاط خلف إسكتلندا المتصدر بـ12 نقطة، فيما تجمد رصيد جورجيا عند 4 نقاط في المركز الرابع.