براعم نادي الحوار يبدعون في «الهاندميد والرسم والكروشيه» بمعرض «حوار كيدز» في المنصورة

أطفال بعمر الزهور فبالرغم من أنهم لم يتخطوا عمر الـ15 عامًا إلا أنهم أبدعوا في الإكسسوارات الهاند ميد والرسم ومختلف المواهب إنهم أطفال أعضاء نادي الحوار الرياضي بالمنصورة.

فنظم النادي برئاسة المحاسب إيهاب فودة التابع لمدينة الشباب والرياضة معرض أمس، المفتوح الأوبن داي "الحوار كيدز" لعرض مواهب أطفال النادي وضم المعرض ما يقرب من 95 طفلا" موهوبا وحيث حرص مجلس الإدارة على تشجيع الأطفال ودعم موهبتهم.

«البوابة» التقت مجموعة من الموهوبين بالمعرض لتلقي الضوء على مهارتهم:



بيرلا وفريدة

بيرلا هيثم

بيرلا وفريدة تبدعان في تصميم الإكسسوار الهاند ميد

طفلتان ماهرتان جدًا "فبالرغم من أنهما بالصف الثالث الابتدائي إلا أنهما مبدعتان في تصميم الإكسسوارات الهاند ميد، وهما "بيرلا وفريدة".

وأوضحت "بيرلا هيثم إبراهيم" أنها طالبة بمدرسة خاصة للغات بالمنصورة، وتابعت أنها بدأت رحلتها مع الهاند ميد منذ عام تقريبا.

وأشارت "إبراهيم" إلى أنها عشقت تصميم الإكسسوارات الهاند ميد من خلال مشاهدتها لبعض الفيدوهات لتصنيع الهاند ميد عبر الإنترنت فحاولت تقليدها.

وأضافت “إبراهيم “ أنها تشتري الخرز من المحلات التجارية بسعر يتراوح ما بين 5 و20 جنيها، وتابعت، أنها تصنع الأساور والسلاسل باستخدام الخيط المطاطي والخرز وتعرضها للبيع.

وأكملت، أنها تستخدم أحيانا خرز على شكل فاكهة أو خامة المطاط، وتبيع الأسورة الواحدة بـ 10 جنيهات للحصول علي هامش ربح، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تشترك فيها بمعرض، مضيفة أنها من المقرر تطوير مشروعها في المستقبل فتستغل الإجازة المدرسية في تصميم الهاند ميد.

فريدة محمد وبيرلا هيثم

وأما صديقتها "فريدة محمد" بنفس عمرها وطالبة بمدرسة خاصة للغات، فأوضحت أنها طالبة في الصف الثالث الابتدائي وتعمل جميع الهاند ميد خلال المشاركات في المعارض مع صديقتها "بيرلا هيثم".

وتابعت أنها تعشق والدها فصممت له حظاظة يد وكانت أول منتجاتها من الهاند ميد، وأنها عشقت الهاند ميد فتوسعت في الأشكال وصممت حظاظة لشقيقتها، ثم صممت العديد من الأشكال المتنوعة للأولاد والبنات.

وأشارت فريدة إلى أنها تعرض منتجاتها أسفل منزلها في مول شهير بمدينة المنصورة خلال الحفلات التي تقام في أيام محددة، وتلقي إقبالًا، وأن سعر الأسورة المصنعة من الخرز يتراوح بين 10 و25 جنيها، مؤكدة أن قيمة السلاسل أعلى سعرًا".

من جهتها؛ قالت والدة فريدة إنها بطلة في رياضة الجمباز وحصدت المركز الأول، والبعض يطلب من ابنتها تصميم أشكال محددة، مشيرة إلى أنها تستخدم خامات مختلفة ومنها جاميكا وقواقع، كما أنها تصنع أيضا دلاية للموبايل بأشكال مختلفة.

سما وليد محمد تبدع في الرسم والهاند ميد

سما وليد

سما وليد

رسامة بارعة تنقلك رسوماتها إلي الطبيعة، وأوضحت "وليد" أنها طالبة بمدرسة "طلخا التجريبية 2"؛ وتابعت أن موهبتها بدأت منذ ما يقرب من عامين تقريبا".

وأضافت أنها ترسم منذ الطفولة بعمر الـ 8 سنوات، وأنها تدربت على الرسم خلال دورات خاصة، فطورت موهبتها ورسمت باستخدام مادتي الاكليرك والجواش، وتحب رسم المناظر الطبيعية.

سما وليد

وأكدت "وليد" أنها تعشق الهاند ميد الإكسسوارات "، وتحب إعادة تدوير لبعض الخامات وتصنيعها كالسلاسل وتصممها بأشكال متميزة .

جودي تصنع الشموع والهاند ميد بمشاركة شقيقها وابن شقيقة والدها

جودي. وشقيقها احمد وابن شقيقة والدها محمد

ثلاثة أطفال في عمر الزهور يدرسون في المرحلة الابتدائية فبالرغم من أنهم لم يبلغوا سن الـ14 عاما، إلا أنهم فنانون كبار، وهم: "جودي وشقيقها أحمد، فيصنعون الشموع والهاند ميد.

"جودي محمد المهدي" طالبة في مدرسة طلخا المتميزة للغات 2 عضو بنادي، وشقيقها "أحمد المهدي" طالب بنفس المدرسة "وابن شقيقة والدها محمد أحمد البيومي" طالب بمدرسة ”طلخا المتميزة 1”.

وأوضحت " المهدي" أن فكرة تصنيعهم للشموع بدأت منذ ما يقرب من عام وتابعت أنهم يشترون الخامات والشمع من المصنع، وتابعت أنهم حاولوا تقليد الأشكال بالمحلات التجارية فبدأو بتصنيعها.

وأكدت أنهم يستخدمون العديد من الخامات ومنها شمع الصويا ويباع بسعر 125 جنيها للكيلو شمع المصلب بسعر الكيلو 100 جنيه، حيث يساعد في تماسك الكتلة، كما يستخدمون شمع النخيل بسعر 100 جنيه للكيلو، وأن كمية الشمع توضع وفقا للقالب.

جودي وأحمد و محمد بمعرض نادي الحوار

وكشفت «المهدي» أنهم تعلموا إكسسوارات الهاند ميد من والدتهم وشقيقة والدهم فبدأوا العمل في الهاند ميد وتابعت أن شقيقة والدتها تساهم بكثير من الخامات المصنع منها الهاند ميد.

وأكدت أن ثلاثتهم اشتركوا في شراء الخامات من مصروفهم الخاص، وأنهم صنعوا الأشكال من خلال مشاهدتهم لفيديوهات تعليم تصنيع الإكسسوارات والشموع عبر الإنترنت.

رنا باسم عيد

رنا تجسد الحيوانات والأشكال الكرتونية بالكروشيه

"رنا باسم عيد بعمر 15 عاما" تدرس في الصف الأول الثانوي، أوضحت أنها بدأت في المشغولات اليدوية منذ عامين تقريبًا" وأنها تعلمت المشغولات اليدوية المصنعة من الكروشيه من خلال مشاهدتها الفيديوهات عبر الإنترنت، فبدأت بتقليدها.

وأضافت "عيد" أنها تشتري خامات مصنعة من الخيط القطيفة ثم تصممها على أشكال الحيوانات وطيور وتصمم الأشكال الكرتونية الشهيرة و، ويقدر سعر 100 جرام الخيط القطيفة 50 جنيهًا.

رنا باسم

وأشارت إلي أن أسعار الأشكال من المشغولات اليدوية الكروشيه تباع وفقًا للحجم والوزن تبدأ من 15 جنيها وتصل حتى 70 جنيها" للقطعة الواحدة.