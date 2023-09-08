الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 6 مواطنين روس

وسع الاتحاد الأوروبي العقوبات علي موسكو، بإضافة ستة مواطنين روس إلى القائمة السوداء، بسبب ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم علي حد وصفه، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وتم نشر بيان في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، جاء فيه: "يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء التدهور المستمر في وضع حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم".

ومن ضمن أسباب تطور الأحداث بهذه الطريقة، تم ذكر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

كما جاء في البيان: "وفي هذا السياق، تم إدراج ستة أشخاص في قائمة الأفراد والكيانات القانونية الخاضعة للتدابير التقييدية".

وشملت القائمة الجديدة قضاة من شبه جزيرة القرم وأيضا بعض الضباط في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.