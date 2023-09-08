ميكالي: التجربة الروسية مفيدة للمنتخب الأوليمبي

أعرب البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن رضاه لما حققته التجربة الروسية التى خاضها منتخب مصر الأوليمبي مع منتخب روسيا للمحليين وانتهت بالتعادل 1 -1 فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وجاءت المباراة على ستاد السويس وحضرها جمهور ليس بقليل من جانب مصر والجالية الروسية وتقدم الفراعنة عن طريق بلال مظهر عبد الرحمن فى الدقيقة الثامنة ثم تعادل الروس فى مطلع الشوط الثاني .

وقال ميكالى : تكمن فوائد التجربة الروسية فى إنها جاءت أمام منتخب المحليين الروسي وما يضمه من لاعبين أكبر سنا من لا عبينا إلى جانب أنها أول تجربة لنا منذ ادائنا بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة كما أننا نلعب بدون ثلاثة من لاعبينا الأساسيين الذين تم انضمامهم للمنتخب الأول : ابراهيم عادل واسامة فيصل وحسام عبد المجيد إضافة إلى تواجد لاعبين أعمارهم أقل من أعمار المنتخب الأوليمبي مثل : رأفت خليل وبلال مظهر مع غياب حمزه علاء الحارس الأساسي للاجهاد .

وأضاف ميكالى قائلا : ومع كل هذه الظروف بادر منتخبنا بالتهديف فى أول عشرة دقائق من جملة رائعة ثم تعادل روسيا فى مطلع الشوط الثاني وسط سيطرة مصرية وفرص ضاعت بالجملة .. بشكل عام التجربة كانت مفيدة وخطوة على طريق الإعداد القوي.