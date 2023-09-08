أمن القاهرة يضبط 3 تجار مخدرات خلال حملة أمنية مكبرة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وأسفرت جهود رجال مباحث القاهرة عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– سلاح أبيض "مطواة").

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية من مخدرى "الآيس- الهيروين" – ميزان حساس).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.