"صادق النمك".. مسرحية تناقش ظاهرة التضليل الإعلامي في "التجريبي"

شهد مسرح الطليعة، العرض السعودي "صادق النمك"، مساء أمس الخميس، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

"صادق النمك" فرقة جمعية مسرح كيف التعاونية، وهو عرض كوميدي قائم على التفاعل مع الجمهور حول ظاهرة التضليل الإعلامي، والذي تدور أحداثه في استوديو إذاعي عندما يستضيف المذيع المخضرم "عارف يدري" الشخصية الشهيرة "صادق النمك" في حوار يقاطعه الحضور بتمثيل أدوار الاتصالات الهاتفية التي تقدم أسئلة أو مداخلات، تختبر إلى أي مدى يمكن لصادق أن يمارس النمك "الكذب" الذي يكتب نهايته بتصديق نفسه.

"صادق النمك" قالب مسرحي مبتكر وتجربة لافتة ونموذجًا للكوميديا الارتجالية التفاعلية القابلة للتجول في فضاءات متعددة، مثل الأماكن العامة والمقاهي وتستهدف التفاعل الجماهيري بتمثيل دور المداخلات الهاتفية مع البرنامج المباشر المجسد على المسرح، وذلك من خلال "مسرح المقهى" لتقديم فرصة لتحفيز المتفرجين للتمثيل من أماكنهم ولعب دور الاتصالات الهاتفية على البرنامج الإذاعي الذي يقدم لهم وتصنع المفارقات التي تحدث في الاستوديو جوا فكاهيا في فضاء مسرحي أعد ليضع الجمهور في داخل الحدث، وبالذات عندما يلامس بمضمونه التناقض بين ما المسموع وما يحدث فعلا أمام أعينهم.

وقد استوحت المسرحية قصتها، التي كتبها وأخرجها ياسر مدخلي، من رواية "أبو شلاخ البرمائي" للأديب الراحل الدكتور غازي القصيبي، وتعطي فرصة لتحفيز المتفرجين للتمثيل من أماكنهم ويضع الجمهور في قلب الحدث، ولعب دور الاتصالات الهاتفية على البرنامج الإذاعي الذي يقدم لهم.

