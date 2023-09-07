التصريح بدفن جثة طفل سقط من شرفة منزله بالطالبية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله في منطقة الطالبية، وأمرت النيابة باستدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة بعدما تسلمت النيابة التحريات الأولية التي أكدت أن الطفل اختل توازنه وسقط ليلقي مصرعه في الحال.

الواقعة بدأت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يؤكد سقوط شخص من عقار في الطالبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث بإجراء التحريات تبين أن الجثة لطفل في العقد الأول من العمر وأنه كان يلهو وقد اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.