«كاف» يعلن موعد طرح تذاكر مباراة السوبر الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، موعد طرح تذاكر مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

وتستضيف مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة، التي تجمع بين الفريقين يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر الجاري.

يشارك الأهلي في المباراة، بعد حصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مباراتي ذهاب وإياب النهائي، وذلك على حساب الوداد المغربي.

أما اتحاد العاصمة الجزائري، يخوض السوبر الأفريقي لتتويجه ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعد فوزه على يانج أفريكانز التنزاني.

وكشف «كاف» عبر موقعه الإلكتروني، موعد طرح تذاكر مباراة السوبر الأفريقي، وذلك في مدينة الطائف بداية من السبت المقبل 9 سبتمبر في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحمل الأهلي، الرقم القياسي في التتويج ببطولة السوبر الأفريقي بعد تحقيقه اللقب الثامن أمام الرجاء المغربي في 2021.

فيما يطمح اتحاد العاصمة، أن يصبح ثاني فريق جزائري يتوج بلقب السوبر الأفريقي بعد فريق وفاق سطيف عام 2015.