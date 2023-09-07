لاعبو منتخب إسبانيا يتدربون بدون أحذية وقفازات

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن لاعبي منتخب إسبانيا يتدربون بدون أحذية وقفازات، خلال المعسكر الحالي قبل مواجهة جورجيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويستعد المنتخب الإسباني، لمباراة جورجيا، المقرر إقامتها غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2024 على ملعب بوريس بيشادزي دينامو أرينا في العاصمة الجورجية تبيليسي.

وشهد معسكر منتخب إسبانيا في جورجيا، فوضى عارمة بسبب عدم وجود أحذية العشب للاعبين وقفازات حراس المرمى.

وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية، سبب عدم تواجد معدات التدريب والأحذية والقفازات، بسبب تأخر وصول معدات التدريب.

وهو ما أكده الاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن منتخب لا روخا، نسي صندوق الأحذية الخاصة بالعشب في مدريد.

وقالت الصحيفة الشهيرة، إن لاعبي منتخب الماتادور الإسباني، تدربوا بدون أحذية الملاعب وقفازات حراس المرمى قبل يوم واحد من مباراة جورجيا بسبب تأخر وصولها.

وأشارت إلى أن الصناديق التي تحتوي على معدات وأحذية وقفازات اللاعبين ستصل في وقت مبكر من اليوم التالي (يوم إقامة المباراة).

وأكدت «ماركا» أن لاعبي منتخب إسبانيا خاضوا تدريباتهم بأحذية غير مخصصة للعب كرة القدم، على أن يقام تدريب آخر في وقت مبكر من صباح يوم المباراة لتجهيز اللاعبين بشكل جيد.