فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق:
ضبط (عامل بمسجد- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) محكوم عليه بالحبس 62 سنة وكفالات مالية فى 106 أحكام (جزئى، مستأنف) بتهم (تبديد).
ضبط (مدير مكتب للإستثمار العقارى - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) محكوم عليه بالحبس 69 سنة وكفالات مالية فى 129 حُكما (مستأنف، جزئى) بتهم (شيكات، تبديد).
ضبط (صيدلانية- مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسوان) محكوم عليها بالحبس 132 سنة وكفالات مالية فى 61 حُكما بتهم (تبديد، شيك).
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.
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الداخلية تواصل ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين
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فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق:
فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق: