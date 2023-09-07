الداخلية تواصل ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق:

ضبط (عامل بمسجد- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) محكوم عليه بالحبس 62 سنة وكفالات مالية فى 106 أحكام (جزئى، مستأنف) بتهم (تبديد).

ضبط (مدير مكتب للإستثمار العقارى - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) محكوم عليه بالحبس 69 سنة وكفالات مالية فى 129 حُكما (مستأنف، جزئى) بتهم (شيكات، تبديد).

ضبط (صيدلانية- مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسوان) محكوم عليها بالحبس 132 سنة وكفالات مالية فى 61 حُكما بتهم (تبديد، شيك).

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

