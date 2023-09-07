رئيس جامعة حلوان يتابع جاهزية "مجمع الفنون والثقافة " لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، التجهيزات التي تمت على قدم وساق بمجمع الفنون والثقافة والذي يحتوي على أكبر مسارح القاهرة، حتى أصبح جاهزًا لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والذي تستضيفه جامعة حلوان بمشاركة الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وقد رافقه في الجولة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكان في استقبالهم الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة ومستشار رئيس الجامعة للفنون والثقافة.

وقام رئيس جامعة حلوان بتفقد قاعات كبار الزوار التي تم تجهيزها لاستقبال ضيوف الأسبوع من وزراء ورؤساء جامعات وعمداء من ٤٥ جامعة مصرية، كما تفقد قنديل قاعة المسرح الكبير والذي يحتوي على ما يقرب من ١٥٠٠ مقعد، والتجهيزات التي تتم لاستقبال الفاعليات المسرحية والغنائية والاستعراضية وحفل الختام يوم الأربعاء ١٣ سبتمبر، وكذلك أماكن استقبال الطلاب المشاركين والفاعليات الخاصة بإقامة المسابقات، بالإضافة إلى أماكن وقاعات الندوات والمؤتمرات والتي سيتم بها عقد المسابقات الطلابية لشباب الجامعات.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن الجامعة أصبحت مستعدة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات من خلال تضافر جهود العاملين بها، وتولي الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالنشاط الطلابي، وخاصة في ظل احتواءها على العديد من الإمكانات التي تساعدها في تحقيق ذلك.

وصرح الدكتور أشرف رضا أنه يتم الآن إقامة مجموعة متنوعة من المعارض الفنية لطلاب الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية بقاعة المرصد وهي القاعة الكبرى لعروض الفن التشكيلي، كما يتم الآن إقامة العرض الجديد لمتحف الفن المعاصر والملحق لمجمع الفنون لأعمال تعرض لأول مرة للفنانين التشكيليين من أساتذة الكليات الفنية بالجامعة، وليستقبل زيارات المشاركين بالاحتفالية، كما أصبحت قاعات الفسطاط المتنوعة جاهزة لعرض المنتجات الفنية والفنون اليدوية والتقليدية لعرضها طوال أيام الأسبوع.