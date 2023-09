إعلان "WE Gold" من المصرية للاتصالات يحقق ملايين المشاهدات خلال الساعات الأولى من عرضه

حققت الحملة الإعلانية التي أطلقتها المصرية للاتصالات "وي" للترويج لنظام الفاتورة الشهري الجديد "WE Gold" نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث اقترب عدد مشاهدات الإعلان خلال الساعات الأولى من نشره من الثلاثة ملايين مشاهدة على قناة الشركة على موقع يوتيوب، بينما تجاوز عدد المشاهدات للإعلان 6 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد أطلقت منذ يومين حملتها الترويجية الجديدة تحت شعار "ملكش آخر" بمشاركة عدد من النجوم الشباب وهم كريم فهمى، ورزان جمال، وأحمد مالك وهدى المفتى، للترويج لأحدث الأنظمة التي تقدمها الشركة وهو نظام الفاتورة الشهرى " WE Gold " لتلبية احتياجات ومتطلبات عملائها الحاليين والجدد لتقديم تجربة متميزة لهم والاستمتاع بخدمات الاتصالات المتكاملة التي تقدمها الشركة، في إطار حرص المصرية للاتصلات الدائم على التواجد دومًا في الصدارة،

ولاقى نظام " WE Gold " الجديد إقبالا كبيراً من العملاء نظرا لما يقدمه من مزايا متنوعة وباقات أكثر مرونة تُمكنهم من الاستخدام الأمثل للدقائق والجيجابيتس داخل الباقة والاستمتاع بالإنترنت المنزلي من أول باقة، مع إمكانية تغيير باقة الإنترنت المنزلي بشكل منفرد دون الاحتياج لتغيير التعريفة السعرية، كما يمكن للعميل المشترك في "WE Gold" مشاركة مزايا النظام الجديد مع أفراد الأسرة والأصدقاء، والاستمتاع بدقائق دولية وإنترنت تجوال مجاني في حالة السفر، بالإضافة إلى شراء أجهزة المحمول من فروع "وي" بالتقسيط، وكذلك الحصول على قسيمة شراء سنوية لاستخدامها في شراء أجهزة المحمول من أي فرع من فروع "وي" المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع الحصول على نقاط شهرية وقسائم شراء يمكن للعميل استبدالها من فروع "وي" ومن الشركات والمعارض المشتركة في WE Bonus.