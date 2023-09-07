نائب محافظ القاهرة تتابع جهود تطوير الطرق بأحياء المنطقة الجنوبية

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم جهود أحياء المنطقة الجنوبية في تطوير ورصف الطرق وتمهيد الشوارع خاصة ان مشروعات الرصف والتطوير تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المنطقة على تنفيذها بالتوازي مع المشروعات التنموية الأخرى بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف .

وتابعت جهود حي طره برئاسة المهندسة جيهان جادو رئيس الحي مؤكدة أن الاعمال تجري على قدم وساق بأعمال التطوير وتنفيذ خطة تالف الرصف للعام الحالى بالتنسيق مع ادارات الطرق و المتابعة الميدانية ومشرفى المربعات والشركة المنفذة حيث تم الانتهاء من تركيب الانترلوك بشوارع حسين عبد العزيز والسواقين وطه عبد السلام والصابرين وعبد الحليم اسماعيل واسماعيل بيومي بمنطقه حلمي فرهود وشارع مصطفي رفعت ومتفرعاته.

واستكملت الاجهزة التنفيذية بحي المعادي بقيادة اللواء دكتور طارق بحيري أعمال رصف وإعادة الشيئ لأصله بمعرفة شركة المياه بشارع السوق التجارى بنطاق زهراء المعادى مشروع مياه الشرب في اطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها بصورة مستمرة.

وتفقد اللواء مجدي عبد المتعال رئيس حى البساتين أعمال الرصف بمنطقه ميدان ابو عبده و الشوارع المتفرعه طبقاً للخطة الاستثمارية وذلك تسهيلا علي المواطنين وتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي .

كما قامت الاجهزة التنفيذية بحي دار السلام برئاسة اللواء عبد التواب محمد بالتنسيق مع ادارة الطرق بالبدء في تركيب بلاط الانترلوك بشارع انجال شرف من شارع صالح عابدين وذلك طبقا للخطة الاستثمارية .

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال التطوير في اقرب وقت وفقا للجداول الزمنية المحددة ، ومراعاة المواصفات الفنية اللازمة لخروج الاعمال بالمظهر اللائق وذلك في إطار جهود المنطقة بالطرق تماشياً مع خطة المنطقة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي و لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.